Un cosplay di Katarina da League of Legends: la campionessa è pronta con le sue lame

Non importa quanti anni abbia sulle spalle e quanti competitor siano spuntati fuori nel frattempo, sia nello stesso genere che all'esterno, League of Legends rimane uno dei giocati del momento. Il MOBA di casa Riot Games continua il suo percorso iniziato oltre un decennio fa con tornei anche in Italia.

Il MOBA è quindi solido e continua a vedere nelle lande la lotta di vari campioni, tra oltre 150 selezionabili dai vari giocatori. Naturalmente nel corso degli anni ne sono stati aggiunti diversi, ma torniamo alle origini con un'assassina melee presente fin dal 2009. La cosplayer russa Decepticon ha deciso di omaggiare la campionessa Katarina, una donna noxiana sempre vestita con un'armatura nera e che porta con sé due lame inseparabili per uccidere i propri nemici.

L'assassina sarà veloce nell'uccidervi se vi distraete dai suoi attacchi, e il cosplay di Katarina disponibile in basso sicuramente riuscirà nel suo intento. Il lavoro della modella russa sembra centrare in pieno le caratteristiche principali della donna, preparando quindi un cosplay sul personaggio di League of Legends riuscito e accattivante.

Non è l'unico travestimento a tema che troverete sul MOBA: la famosa Shirogane-sama preparò una Seraphine natalizia in un cosplay per i suoi fan.