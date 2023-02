Un cosplay di Kerrigan, la temibile regina dello sciame di Starcraft

Blizzard Entertainment è un'azienda videoludica che ha legato il proprio nome a tre progetti ben distinti, che si porta dietro dagli anni '90, ovvero dai suoi principi come compagnia in questo ambiente. Prima dell'acquisizione di Activision negli anni 2000, la compagnia sfornò tanti universi splendidi, tra cui lo sci-fi Starcraft.

In questa guerra a colpi di unità scagliate contro le basi nemiche in un RTS che ha fatto la storia insieme al collega Warcraft, c'erano tanti personaggi davvero di spicco che poi guidavano gli eserciti delle varie fazioni. Terran, Protoss e Zerg sono tre tipologie diverse che possono contare su unità uniche. Sarah Kerrigan è la regina di una fazione.

Sarah Kerrigan è un personaggio iconico di Starcraft. Nata come un'umana e quindi appartenente alla fazione Terran, Kerrigan si unisce alla razza extraterrestre degli Zerg e diventa il loro leader, dopo essere stata scelta per diventare un ibrido tra le due specie. Da lì in poi cambierà completamente fisicamente, diventando la Regina delle Lame, un'entità terribile e temibile.

Ed è la stessa proposta che fa Lune, una cosplayer che ha deciso di andare alla Japan Week con un video cosplay di Kerrigan da Starcraft mentre trasuda malvagità. Con la sua pelle marroncina e coriacea, i capelli marroni fatti di una sostanza aliena e i suoi arti sulla schiena con i quali può ghermire i nemici, anche questa Kerrigan ha come obiettivo la prosperità dello sciame, da vera Regina delle Lame.

