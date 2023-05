Un cosplay di Kirara, la nuova eroina in arrivo in Genshin Impact 3.7

A fine mese MiHoYo sorprenderà i giocatori con l'uscita di Genshin Impact 3.7, un importante aggiornamento intitolato Duel! The Summoner Summit che introdurrà un ulteriore protagonista, eventi, banner e tanto altro, tra cui anche un nuovo capitolo della storia.

Mentre i fan attendono con fermento l'update 4.0, che permetterà ai giocatori di accedere alla nuova regione di Fontaine, principale novità della Fase 1 di Genshin Impact 3.7 sarà Kirara, nuovo personaggio a 4 Stelle. Kirara è una ragazza neko che utilizza la Dendro Vision di Sumeru con uno stile di combattimento inedito. Difatti, sebbene sia equipaggiata di spada, preferisce colpire gli avversari a mani nude oppure con una combinazione di calci.

Non ancora disponibile ufficialmente, Kirara ha già attirato l'attenzione dei fan anche grazie alle sue particolari abilità che potenziano le sue doti fisiche. A venire abbagliata da questa nuova protagonista dell'Hoyoverse è stata la cosplayer Valeshia Lauren, che non ha perso tempo e si è già immedesimata in lei. In questo cosplay di Kirara da Genshin Impact vediamo la prossima protagonista del free to play sviluppato da MiHoYo, con indosso un costume a tinte celesti e nere, adornato con accessori dorati, in posa da gatto, con tanto di orecchie e coda felina.