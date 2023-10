Un cosplay di Lara Croft pronta a tornare in Tomb Raider I-III Remastered

Prima di Aloy, Bayonetta e delle altre eroine di queste generazioni, la community di videogiocatrici veniva rappresentata da Lara Croft. Colei che per tanti anni è stata il volto femminile del mondo dei videogames sta per fare il suo maestoso ritono. Il pubblico è pronto ad accogliere una serie di nuovi progetti dedicati all'iconico Tomb Raider.

L'ultimo Nintendo Direct ha sorpreso la community con un annuncio del tutto inaspettato. Su Switch, PC e console PlayStation e Xbox è in arrivo Tomb Raider I-III Remastered, una collection che permetterà di rivivere in alta definizione la triologia originale che ha permesso a Miss Croft di diventare un'icona del mondo dei videogiochi.

Oltre a poter tornare indietro nel tempo con le avventure originali dell'archeologa, l'eroina farà la sua apparizione in una serie anime a lei dedicata. Tomb Raider: The Legend of Lara Croft è in arrivo su Netflix nella prima metà del prossimo anno.

A questi due grandiosi progetti che già entusiasmano gli appassionati fa da contraltare una cattiva notizia. Crystal Dynamics ha in programma una ristrutturazione interna, una serie di licenziamenti che nella peggiore delle ipotesi potrebbe mettere in pericolo l'uscita del prossimo Tomb Raider per next-gen.

A ogni modo, Lara è già tornata nel cosplay di Vick Torie. In questo cosplay di Lara Croft da Tomb Raider osserviamo l'archeologa in top crop azzurro e panataloncino marrone impegnata nello scalare una parete rocciosa impervia.