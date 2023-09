Un cosplay di Lara Croft in total black per la remastered dei Tomb Raider classici

Il più recente Nintendo Direct ha portato a numerose novità, non solamente legati alle esclusive della compagnia nipponica. Quello che più ha sorpreso ed entusiasmato il pubblico è stato l'annuncio di Tomb Raider I-III Remastered, rimasterizzazione della trilogia classica che ci porterà a vivere le avventure originali dell'archeologa più amata.

Tomb Raider I-III Remastered non arriverà solo su Switch, ma anche su PC e console Sony e Microsoft di attuale e passata generazione. In questa collezione, che avrà il duro compito di ammodernare tre capolavori che risentono del tempo sulle spalle e di far conoscere la trilogia classica ai giocatori di più recente leva, verranno inclusi i DLC dei relativi capitoli. Il lancio è previsto per la stagione invernale del nuovo anno, ma per smorzare l'attesa ecco arrivare un bellissimo cosplay di Lara Croft da Tomb Raider. Sapete tuttavia che qualcosa pare si stia smuovendo anche per il misterioso ritorno di Lara in Tomb Raider Next?

A realizzare la sorprendente interpretazione che trovate in calce all'articolo è la celebre cosplayer Palma Hettegger, in arte Pamdroid18. Nello scatto realizzato vediamo la più famosa delle archeologhe, nonché personaggio femminile più amato del mondo dei videogiochi, in total black. Questa versione ricorda da vicino quella presente nel titolo per PlayStation 2 Lara Croft Tomb Raider: The Angel of Darkness, oppure la Miss Croft interpretata da Angelina Jolie nella pellicola del 2001.