Un cosplay di Link al femminile: il protagonista di The Legend of Zelda va all'avventura

The Legend of Zelda è una serie di videogiochi di Nintendo che da decenni riesce a intrattenere un vasto assortimento di videogiocatori. La magia di questo mondo fantasy con Link protagonista, sempre alle prese con la principessa Zelda da salvare, si è mostrato in varie forme e realtà, con ogni videogioco che presenta nuovi posti di Hyrule.

Uno dei suoi outfit più noti è quello con maglia verde e berretto dello stesso colore: un abbinamento diventato iconico e portato avanti in più videogiochi della saga di The Legend of Zelda. La cosplayer Natalia Kat ha deciso di interpretare Link in un cosplay al femminile, dove lo vediamo partire per una nuova avventura.

In attesa dell'arrivo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 su Nintendo Switch, possiamo quindi goderci questa nuova versione di Link. Nella foto mostrata dalla cosplayer polacca vediamo un Link in un bosco, con i capelli biondi diventati molto più lunghi del solito e raccolti in alcune trecce. Il resto del vestito riprende quello dei videogiochi tra cappello, maglia, sottoveste, guanti e stivali. Non manca poi una spada nella mano sinistra per togliere di mezzo i mostri che si metteranno sulla sua strada.

Anche questo Link sarà in grado di salvare la principessa Zelda? O, magari, in questo caso diventerà un principe, capovolgendo i ruoli.