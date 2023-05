Un cosplay di Loba, la ladra sfuggente di Apex Legends

Da non molto in Apex Legends ha avuto inizio la Stagione 17 attraverso un update che ha rivoluzionato lo sparatutto sviluppato da Respawn Entertainment e pubblicato da EA Games dal punto di vista del competitivo. Mentre i giocatori sono impegnati con questa nuova stagione, la cosplayer Xhemyd porta indietro i suoi fan.

Introdotta nella Stagione 5 e giocabile solamente acquistandola con la valuta di gioco o con la Champion Edition, Loba è una leggenda che domina il campo di battaglia reale nel ruolo di Supporto.

All'età di nove anni, Loba vide morire i suoi genitori davanti agli occhi. Sola e abbandonata, fu costretta a rubare per poter sopravvivere. Una volta cresciuta Loba perfezionò questa sua abilità servendosi di ogni mezzo a lei disponibile per poter avere una via di scampo dalla miseria. La sua vita cambiò quando si impossessò di uno speciale braccialetto che consente a chi lo indossa di teletrasportarsi. Se non avete idea di come sfruttare le sue doti per diventare il campione reale, ecco una guida di Apex Legends per Loba.

In questo cosplay di Loba da Apex Legends ritroviamo la ladra sfuggente poggiata sul suo bastone. La leggenda dalle treccine color arancio indossa la sua skin di default, mentre si trova all'interno di una delle zone in cerca di bottino epico.