Un cosplay da Lollipop Chainsaw: la bionda cheerleader Juliet Starling nella foto di Nadya

Ci sono videogiochi che riescono a lasciare il segno. La maggior parte ce la fa con una trama fantastica mixata con personaggi carismatici, altri per un particolare game design o comunque altri fattori di pregio. E poi c'è chi riesce a diventare virale per fattori come trash o visione pazza del direttore d'orchestra, come per Lollipop Chainsaw.

Suda creò un videogioco allo studio Grasshopper intriso di elementi vari ma con al centro Juliet Starling, una vivace cheerleader che si ritroverà nel bel mezzo di un'apocalisse zombie e, accompagnata dalla testa del suo fidanzato, squarterà tutto e tutti armandosi di motosega. Un mix di elementi che ha portato Lollipop Chainsaw a diventare un'icona un po' trash, in particolare grazie alla sua eroina tra gonnelline e outfit scollati, talvolta anche ispirati a manga e anime come nel caso della skin ispirata a Highschool of the Dead.

Ma passiamo a una rappresentazione di Juliet Starling messa in scena da Nadyasonika: il cosplay a tema Lollipop Chainsaw in basso riprende il costume principale della cheerleader bionda, con top e gonna blu e rosa, ma alle spalle si intravede anche la gigantesca motosega che usa per ammazzare i non morti che sciamano per la città.

Sempre a tema motoseghe, non perdetevi il cosplay del Chainsaw Man Denji di Jessica Nigri.