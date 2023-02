Un cosplay magico di Hermione Granger dal mondo di Harry Potter

Il sogno dei fan di Harry Potter si è avverato. Per anni, tutti gli appassionati del mondo magico con il mago inglese hanno sognato un videogioco che non fosse legato alla trama dei libri, ma di avere tra le mani un RPG dove potevano inventare il proprio mago, iscriversi alle lezioni ed esplorare Hogwarts. E Hogwarts Legacy ha fatto proprio questo.

Il nuovo videogioco di Avalanche, disponibile in accesso anticipato per chi ha acquistato l'edizione deluxe, ha permesso a tutti di crearsi il proprio mago e farlo iscrivere alla scuola di magia e di stregoneria di Hogwarts. L'avventura, ambientata nell'800, non vede quindi la presenza dei personaggi più famosi della serie: no, Hogwarts Legacy si concentra su un universo abbastanza nuovo ma comunque simile a quello già conosciuto.

A qualcuno mancherà sicuramente la presenza dei maghi più famosi del secolo attuale, come il protagonista della saga Harry Potter e i suoi amici più stretti, Ron Weasley ed Hermione Granger. Se durante Hogwarts Legacy verranno incontrati antenati dei maghi già conosciuti, non si può dire lo stesso della maga di Grifondoro, di radici babbane. Hermione Granger è uno dei personaggi più iconici e amati della serie di Harry Potter. Interpretata da Emma Watson nei film, Hermione è una studentessa di magia che viene descritta come intelligente, curiosa e determinata.

Anche se ormai il personaggio è sparito dai film e dalle serie, non è andata via dal cuore dei fan, e così Jay Aberford ha voluto interpretarla. Questa foto con il cosplay di Hermione Granger magica a Hogwarts ricorda agli appassionati le origini della saga con i suoi personaggi storici. E intanto, Hogwarts Legacy è stato già da record su Twitch.