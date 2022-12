Un cosplay di Masterchief da Halo davvero Infinite in questo scatto

Masterchief è un personaggio nato dalla mente dei produttori di Bungie Studios, uno dei team più noti degli ultimi anni e che per diverso tempo è stato sotto l'ala di Microsoft. Non a caso infatti questa figura bardata con un'armatura futuristica è stato l'emblema di Xbox. Conclusa la prima trilogia di Halo, si è passati a nuovi racconti.

Dalla trilogia originale si è infatti passati alla Saga dell'Attivatore, che ha preso corpo e si è conclusa nel giro di tre videogiochi: Halo 4, Halo 5 e l'ultimo, Halo Infinite, pubblicato nel 2021 dopo uno stop di ben sei anni. A tenere le redini della situazione stavolta è stato lo studio 343 Industries, che ha continuato con successo l'epopea spaziale di Masterchief. Quindi questo personaggio ha riconquistato un ruolo di rilievo anche nelle ultime avventure.

Non è da sorprendersi quindi se diverse persone in tutto il mondo sono fan di Halo e del suo protagonista, diventata ormai una figura iconica nel mondo dei videogiochi. Keanu Rayves l'ha dimostrato su Reddit, postando un cosplay di Masterchief da Halo Infinite. Sopra la tuta nera aderente che si vede a malapena c'è la famosa armatura verde militare del soldato futuristico, che gli copre alcune delle parti vitali del corpo. Sulla testa invece il solito elmo con una visiera a specchio arancione che non permette di vedere cosa c'è al suo interno.

Tutto sembra riprodotto alla perfezione, anche se non ci sono armi - né fucili né pistole o altro - eppure questo Masterchief nella realtà riesce a fare comunque breccia. E per rimanere nella saga, ecco un cosplay di Cortana.