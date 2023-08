Un cosplay di Maya, la Sirena di Borderlands italiana e in cel-shading

Negli ultimi tempi la serie di Borderlands è tornata a far parlare di sé, anche se purtroppo per gli appassionati non in ambito videoludico. In attesa dei due progetti che andranno ad arricchire la lore del titolo sviluppato da Gearbox, è la cosplayer italiana Trash a riportarci verso Pandora.

Sembra un periodo florido per le serie TV interattive. Dopo Silent Hill Ascension, dagli stessi autori è in arrivo anche Borderlands EchoVision Live. Genvid ha promesso che la serie verrà trasmessa in streaming e che permetterà agli spettatori di effettuare scelte che avranno un impatto diretto sullo svolgimento della storia. Oltre alla serie televisiva interattiva è in produzione anche un film di Borderlands. La pellicola arriverà nelle sale cinematografiche nell'estate del 2024 e includerà attori di grosso calibro, come Kevbin Hart, Cate Blanchett e Jack Black.

A ogni modo, prima di questi due nuovi arrivi, è un cosplay di Maya da Borderlands a catturare l'attenzione dei fan. Maya è uno dei personaggi giocabili del secondo e terzo capitolo di Borderlands. Di classe Sirena, è cresciuta dall'Ordine della Tempesta Imminente, ordine di monaci del pianeta di Atena, che l'ha tenuta in segreto fino all'età adulta, quando è stata poi rivelata come una dea e salvatrice. Stanca dei complotti dei monaci dell'Ordine, si è diretta a Pandora per soddisfare la sua voglia di avventura. Nell'interpetazione condivisa dall'artista italiana vediamo una Maya truccata in cel-shading con la pistola Maliwan HellFire.