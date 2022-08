Un cosplay di Melina da Elden Ring vi accompagnerà nella vostra avventura

Oltre la nebbia, fuori dall'Interregno, c'è una landa inesplorata da cui viene il nostro personaggio. Elden Ring inizia proprio con questo arrivo di un personaggio pronto a lanciarsi nella lotta per l'anello ancestrale e diventare il nuovo dominatore delle terre una volta dominate da Marika e Radagon. Ma non può farcela da solo.

Basta poco per incontrare una morte - fittizia - ma che innesca il primo contatto tra il giocatore di Elden Ring e una figura molto misteriosa quanto importante. Basterà fare il giro di qualche grazia per conoscere adeguatamente Melina, una donna dai capelli castani e un occhio chiuso con sopra uno strano sigillo, avvolta in un mantello. Da lì inizierà il vero viaggio del Senzaluce, che potrà fare uso di Torrente e dei poteri della donna tramite le Grazie.

La cosplayer Doichi ha voluto dare vita a questo personaggio in un enorme album da oltre 40 foto dove davvero realizza un cosplay di Melina in tutto il suo viaggio di Elden Ring, riprendendola in momenti calmi, in ambientazioni che ricordano varie aree dell'Interregno e anche nella quiete della notte davanti a una Grazia. Gli scatti del fotografo Jeffrey Capilitan danno un'enfasi importante alle pose e alle scelte intraprese in questo set.

Intanto Elden Ring continua ad aggiornarsi con la patch 1.06.