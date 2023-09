Un cosplay di Melinoe si prepara all'uscita di Hades 2

Dopo diversi mesi di silenzio, finalmente qualcosa sembra essersi mosso. Attraverso la propria pagina ufficiale Supergiant Games ha reso nota la data di uscita in early access di Hades II. Il secondo capitolo del roguelike che nel 2021 ha conquistato il pubblico di giocatori PlayStation e Xbox.

Stando a quanto rivelato nelle FAQ aggiornate dalla software house indipendente americana, Hades 2 arriverà anche in lingua italiana nel secondo trimestre del 2024. La finestra d'uscita è dunque compresa nell'intervallo di tempo che intercorre tra i mesi di aprile e giugno del prossimo anno. Sebbene si tratti di una versione non completa, Supergiant Games promette che l'early access di Hades II sarà sin da subito ricco di contenuti e che questi verranno arricchiti con aggiornamenti continui. Superato Hollow Knight Skilsong, Hades II è già il gioco più desiderato su Steam.

Mancano ancora parecchi mesi all'uscita di Hades II, ma la cosplayer Tiny Pauly prepara gli appassionati del roguelike a scendere nuovamente negli inferi dell'Olimpo. Protagonista di questo nuovo capitolo non sarà Zagreus, ma sua sorella Melinoe. Principessa immortale degli Inferi, è una semi-dea della mitologia greca che si addentrerà in maniera ancora più fitta nei misteri dell'Oltretomba. La sua missione principale sarà quella di rafforzarsi per la lotta finale contro Crono, il Titano del Tempo. In questo cosplay di Melinoe da Hades II vediamo la protagonista inedita introdotta da Supergiant Games esibirsi in delle movenze mitologiche nel suo abito color arancio.