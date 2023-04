Un cosplay di Melinoë, la protagonista donna di Hades II

Hades è un videogioco d'azione roguelike sviluppato da Supergiant Games, una software house americana famosa per titoli come Bastion, Transistor e Pyre. Il gioco è stato rilasciato nel 2020 e ha immediatamente ottenuto un grande successo di critica e pubblico. Il protagonista è Zagreus, figlio di Ade, che cerca di fuggire dal regno dei morti.

Il mondo degli inferi rappresentato in Hades è stato creato con grande cura per i dettagli, ogni personaggio ha una personalità distinta e una storia interessante. La storia si sviluppa attraverso incontri casuali, battaglie e interazioni con gli dei dell'Olimpo, che offrono supporto e potenziamenti a Zagreus. La narrazione è una delle componenti fondamentali del gioco e Supergiant Games ha saputo creare una storia coinvolgente e ricca di suspense. Questo verrà però messo da parte in Hades 2, il prossimo titolo della serie.

Hades 2 è in sviluppo e anche se al momento non ci sono molte informazioni sul gioco, Supergiant Games ha promesso di fornire aggiornamenti al riguardo. Nonostante sia ancora presto per sapere cosa ci aspetta, la software house ha rivelato che il nuovo gioco includerà nuove meccaniche di gioco, personaggi e ambientazioni. Il trailer di Hades 2 ha già mostrato la nuova protagonista, Melinoë, una divinità ctonia menzionata in ben pochi racconti, che però subito ha saputo catturare l'occhio.

È stata la cosplayer Mads a cadere vittima del potere di questa donna sconosciuta che dovrà ricatapultarci all'inferno. Questo cosplay di Melinoë da Hades 2 rispecchia quelle poche caratteristiche che si sono potute osservare con il materiale divulgato dalla casa produttrice, vi convince? Ecco la nostra anteprima di Hades 2, e non vediamo l'ora di scoprire cos'ha in serbo Supergiant Games per i videogiocatori.