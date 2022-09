Un cosplay di Mizushima da Call of Duty: Mobile getta nella mischia l'agente Manta Ray

In estate è cominciata la Stagione 6 di Call of Duty Mobile, uno dei titoli più scaricati dagli store Android e iOS. Lo sparatutto free to play sviluppato da Activision pare tuttavia aver conquistato non solo il mercato mobile, ma anche l'attenzione dei cosplayer.

Activision pare essere soddisfatta del successo di Call of Duty: Mobile, che conta oltre 650 milioni di download e che ha generato lauti profitti con le microtransazioni. Ovviamente con una fanbase così ampia non potevano mancare i cosplay di Call of Duty: Mobile dedicati al cast di agenti operativi del titolo.

A celebrare il titolo di casa Activision è la cosplay Larissa Rochefort, che sul suo profilo Instagram @larissarochefort ha condiviso alcuni scatti dedicati a una delle protagoniste più utilizzate. In questo cosplay di Naomi "Manta Ray" Mizushima da Call of Duty: Mobile troviamo la recluta conosciuta per il suo tremendo talento sul campo di battaglia e per aver ottenuto i massimi punteggi durante i suoi allenamenti già pronta a muovere guerra.

La cosplayer Larissa Rochefort interpreta l'agente di nazionalità giapponese, introdotta in Call of Duty: Mobile durante la Stagione The Forge, con estrema verosimiglianza. Con indosso una tuta da battaglia simile al costume di un ninja, Manta Ray impugna la sua fedele pistola pronta ad assassinare i nemici sul suo bersaglio.