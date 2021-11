Un cosplay di Mona Megistus perfetto: le foto del personaggio di Genshin Impact

Ci sono tanti personaggi in Genshin Impact, in particolare quelli femminili, che incantano spesso i videogiocatori. Lo studio cinese miHoYo, nonostante si stia preparando a produrre un videogioco sparatutto open world, continua a lavorare anche sul continente magico di Teyvat e su tutti coloro che lo abitano.

I contenuti in arrivo sono tanti, tra cui l'evento speciale Genshin Impact x Twitch per l'Adventurers Guild, eppure i personaggi iniziali di Genshin Impact non sono di certo stati messi da parte. Molti di questi fanno ancora parte delle squadre dei videogiocatori, mentre chi non riesce a entrare in molti gruppi ha comunque spazio in rete, con fan art e cosplay dedicati.

Mona Megistus è uno dei personaggi di Genshin Impact che riesce a fare breccia, in un modo o nell'altro. La minuta e simpatica astrologa magica ha fatto vedere più volte le sue capacità, ma è soprattutto tramite i cosplay che gli appassionati mostrano quanto adorano questa figura. Così Zekia, in arte anche conosciuta come Aru Rinh, ha preparato un cosplay di Mona Megistus perfetto. Il fisico corrisponde a quello del personaggio, così come il vestito, non semplice eppure ben realizzato, lasciando senza fiato i suoi follower su Instagram e racimolando diversi like.