Un cosplay di Nilou, una delle nuove stelle di Genshin Impact

Ormai la direzione di studio MiHoYo è chiara, almeno per il 2023: con l'inserimento di Sumeru, lo scopo della casa di produzione cinese è di allargare la nuova regione, approfondirla, esplorarla, renderla sempre più viva. E a questo scopo, arriva l'aggiornamento di Genshin Impact 3.4 con il Deserto di Hadramaveth, un'altra area da visitare.

Continua ovviamente anche la presentazione di nuovi personaggi, una sequenza molto importante che sta dando sempre più vitalità agli scenari di Sumeru. Ormai sono diversi che possono essere tenuti in considerazione, a partire dalla danzatrice Nilou. Questa ragazzina dai lunghi capelli rossi e vestita praticamente di veli ama danzare, anche quando si trova in battaglia. Con i suoi movimenti leggiadri e circolari, anche con un'arma tra le mani riesce a far sentire tutto il suo peso, colpendo i nemici come e quando meno se lo aspettano.

La cosplayer Shirogane-sama ha voluto replicare la grazia di Nilou in questo cosplay sontuoso e affascinante. La modella russa non si è trattenuta e ha riprodotto alla perfezione tutte le caratteristiche del personaggio di Genshin Impact, partendo ovviamente dai vestiti, con tanti drappi bianchi e azzurri ma anche con la tiara in stile corona con tante punte. La regina del ballo che è affine all'acqua si può dire che prenda davvero vita. L'unica cosa che manca a Shirogane-sama è di creare un video dove Nilou mostri tutta la sua bravura nella danza, così come successe durante il video di presentazione di Nilou pubblicato mesi fa da studio MiHoYo, dove in un minuto presentò al pubblico di Genshin Impact la sua nuova creatura giocabile.