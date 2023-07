Un cosplay di Nina Williams sfoggia il nuovo look di Tekken 8

Mentre la community di giocatori si affretta a sottoscrivere i propri dati per la registrazione della Beta di Tekken 8, c'è chi è già pronto a scendere sul ring senza aspettare il test. Si tratta della cosplayer Caytie, protagonista di una bellissima interpretazione di una delle protagoniste più rappresentative del fightin game Bandai Namco.

Attraverso un lungo gameplay di Tekken 8 la software house con sede a Tokyo ha presentato Nina Williams, volto noto per gli appassionati della saga che proporrà un look inedito. Nota come "assassina silenziosa", Nina Williams era un sicario pagato dalla Mishima Corporations per assolvere alla funzione di comandante della Tekken Force. Il fallimento della missione per il recupero di Jin Kazama la portò tuttavia ad abbandonare l'unità speciale cambiando schieramento. Assoldata da Kazuya Mishima, diviene la sua spalla di fiducia con il titolo di comandante della G Corp.

La furia di Nina Williams tornerà in Tekken 8, come vediamo anche nel trailer in italiano a lei dedicato. In questo nuovo capitolo avrà un move set migliorato e abilità che meglio si addicono alla filosofia aggressiva introdotta da Bandai Namco per questo episodio. In attesa di scoprire in che modo verrà coinvolta nella storia, ecco Nina Williams in un cosplay di Tekken 8.