Un cosplay di Ningguang raggiante di HaneAme: la modella al lavoro su Genshin Impact

Genshin Impact ha riscontrato abbastanza pubblico nel corso dell'anno tanto da ottenere ancora aggiornamenti e ricompense da riscuotere. Gorou e Arataki Itto sono i prossimi pronti al debutto nel videogioco di MiHoYo, con lo studio cinese che però nel corso dell'ultimo anno ha allargato di molto il pool di personaggi giocabili.

Come dimenticare infatti i personaggi di base, o quelli aggiunti durante il 2021, abbastanza popolari da ricevere tanti cosplay a tema. Abbiamo visto la giovane Raiden Shogun in un magnifico cosplay di Xenon, oppure il cosplay di una Yanfei tutta italiana che hanno fatto brillare la bellezza e il valore di queste due guerriere. Anche la modella Hane Ame, nel corso del tempo, ha proposto al suo pubblico vari cosplay a tema Genshin Impact diventati poi virali.

E di certo non si è fermata dato che negli scorsi giorni ha caricato un post con nuove foto per un'altra proposta: un cosplay di Ningguang raggiante e luminosa, che potete osservare nell'album in basso. Visibile sia a mezzo busto che a figura intera, Hane Ame sembra riuscire a incarnare perfettamente le fattezze di questo personaggio di matrice orientale di Genshin Impact, curando tra l'altro molto la capigliatura e l'outfit. E i fan hanno apprezzato dato che sono bastate poche ore per superare quota 30.000 like.