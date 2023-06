Un cosplay della Principessa Peach festeggia i nuovi annunci di Super Mario

Super Mario è stato la star assoluta e indiscussa del recente Nintendo Direct. Durante la conferenza dell'azienda con sede a Kyoto è infatti stato presentato non uno, ma ben due nuovi titoli della saga iconica che ha come protagonista il baffuto ex idraulico italiano. Celebriamo questi annunci con la cosplayer Nekochan.

Al Nintendo Direct del 21 giugni 2023 è stato presentato con un trailer Super Mario Bros. Wonder, il nuovo titolo in 2D della serie. Mario si lancerà in una nuova avventura per il Regno dei Funghi, a ritmo di musica e accompagnato da colori accesi, sfruttando i Fiori Meraviglia per scatenare degli effetti inediti, come una trasformazione in elefante.

Secondo progetto annunciato durante la manifestazione è Super Mario RPG, il remake dell'omonimo uscito su SNES nel '96. Fedele all'originale, proporrà un classico sistema di combattimento a turni, con party a 3 membri e visuale isometrica impreziosita da un motore grafico in tre dimensioni.

L'uscita dei due titoli è prevista per i mesi autunnali dell'anno, ma ad avvicinarci al loro debutto è questo fantastico cosplay della principessa Peach da Super Mario. In apprensione per il prossimo attacco di Bowser, la principessa del regno dei funghi posa con il suo ombrellino rosa e la corona salda sul capo.