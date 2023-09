Un cosplay della Principessa Peach lancia Showtime, la sua nuova esclusiva Switch

L'ultimo Nintendo Direct ha sorpreso i fan di Super Mario. Durante la conferenza tenuta dalla Grande N si è infatti parlato del futuro del brand e dei numerosi progetti in cantiere. Uno di questi ha attirato su di sé l'attenzione della community, soprattutto quella dei cosplayer. La Principessa Peach è pronta allo spettacolo con un gioco tutto suo.

Al Nintendo Direct è stato mostrato un primo gameplay trailer di Princess Peach Showtime, un'esperienza interattiva la cui uscita è prevista per la primavera del 2024 su Switch. L'allegro filmato condiviso dalla compagnia nipponica immerge i fan nelle colorate atmosfere del titolo, che vedrà i giocatori collaborare con Stella per salvare uno spettacolo teatrale dai minacciosi Grape e Sour Bunch. A vestire i panni dell'eroina, e non più della donzella in cerca di un cavaliere per salvarla, sarà Peach, che potrà utilizzare trasformazioni e abilità varie.

Per prepararvi a questo atteso lancio, vi proponiamo una bellissima interpretazione condivisa dalla cosplayer Nadyasonika. Nel set realizzato a Palazzo Gonzaga dalla fotografa Anna Krekova vediamo l'artista vestire i panni di Peach, bionda e rosa come di consueto. In questo cosplay di Peach da Super Mario vediamo la principessa del Regno dei Funghi immergersi nella natura, tra alberi e scenari meravigliosi.