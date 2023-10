Un cosplay della Principessa Peach ma vestita da Super Mario

Per i possessori di Nintendo Switch sono diverse le novità in arrivo. Il più recente Nintendo Direct ha presentato Princess Peach Showtime, un gioco tutto dedicato alla bionda principessa del Regno dei Funghi in arrivo nella primavera del 2024. Ad anticipare i tempi avvicinandoci all'uscita è la cosplayer Shirogane-sama.

La prossima esclusiva Switch sarà Princess Peach Showtime, di cui abbiamo già potuto osservare una breve anteprima attraverso il primo teaser trailer del titolo. Un giorno, durante una tranquilla giornata qualunque, la principessa Peach viene invitata dai Toad al teatro del regno. All'improvviso, però, il luogo viene preso di mira da Grape e Sour Bunch e gettato nell'oscurità. Sarà compito di Peach e del guardiano del teatro Stella riportare la pace e la serenità.

In attesa di ulteriori filmati e novità ufficiali sul titolo, in questo cosplay di Peach anticipa Showtime con una grandiosa trasformazione. Al posto del suo classico elegante rosa, la principessa bionda e dagli occhi azzurri indossa il berretto, la maglietta rossa e la salopette di jeans tipici di Super Mario. Che ne pensate quale veste dona di più a Peach, quella sua abituale o quella del suo spasimante? Vi ricordiamo che anche l'idraulico italiano ha sorpreso la community di giocatori Nintendo. Su Switch è arrivato Super Mario Bros. Wonder, nuovo videogioco in 2D della serie dopo un lustro.