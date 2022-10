Un cosplay della principessa Zelda e di un piccolo Link dall'artista italiana Lacie

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom uscirà su Switch nella primavera del 2023, ma gli appassionati del mitico videogioco Nintendo si trovano già nel mondo fantastico di Hyrule. È la community dei cosplayer a essersi smossa per sopperire alla snervante attesa.

Il seguito dell’apprezzatissimo Breath of the Wild debutterà il 12 maggio 2023 e dunque per tornare a interpretare Link mancano ancora diversi mesi. Tuttavia è già possibile ritornare a incontrare i protagonisti del videogioco sviluppato da Nintendo.

A permetterci di tornare a Hyrule, anche se solo con la fantasia, è l’apprezzata cosplayer italiana Lacie, conosciuta su Instagram con il nome utente di @nemuriotaku. Felice di poter tornare a Romics 2022, rassegna internazionale in programma a Roma tra il 6 e il 9 ottobre, l’artista nostrana ha condiviso uno scatto di una delle possibili interpretazioni che porterà in fiera.

In questo cosplay di Zelda da The Legend of Zelda: Breath of the Wild vediamo la bionda principessa dalle orecchie a punta abbracciare il suo amato Link, che è però solamente una bambola di pezza. Il protagonista si sta forse preparando per la sua prossima avventura, suscitando nostalgia nella principessa Zelda. A proposito, sapete a quale razza appartengono i protagonisti di The Legend of Zelda?