Un cosplay della professoressa Allium di Hogwarts Legacy, la magia in azione

Il mondo di Harry Potter è stato amato dai fan di tutto il mondo sin dal suo debutto nel 1997. La storia di un giovane mago che scopre di essere destinato a combattere il Signore Oscuro, Voldemort, ha catturato l'immaginazione di milioni di persone. Il mondo di Harry Potter è stato espanso attraverso una serie di libri, film e videogiochi.

Proprio da quest'ultimo medium arriva una delle scelte più azzeccate del franchise, con il gioco da poco pubblicato in tutto il mondo, Hogwarts Legacy, che ha presentato una nuova avventura ai fan ambientata però molto prima della storia dei libri, trasportando indietro fino a fine 1800. In Hogwarts Legacy i giocatori possono esplorare l'iconica scuola di magia e stregoneria, Hogwarts, ottenendo la possibilità di creare il proprio personaggio e di immergersi completamente nell'universo magico di Harry Potter. I giocatori potranno anche scoprire nuovi incantesimi e creature magiche mentre esplorano il vasto mondo aperto.

Naturalmente le magie non si possono imparare soltanto dai libri, e lo stesso vale per le qualità di piante e pozioni, pertanto c'è bisogno di persone che sappiano insegnare a dovere ogni sfaccettatura di queste materie. E tra i professori nuovi di zecca che hanno fatto il suo ingresso in Hogwarts Legacy c'è la professoressa Mirabel Allium, conosciuta in inglese con il nome Mirabel Garlick, insegnante di erbologia. Vestita sempre di verde, con i suoi capelli rossi che spiccano, è una donna molto giovane e dolce, davvero innamorata del mondo delle piante magiche.

Mirikashi ha optato per un cosplay della professoressa Allium che sicuramente è in grado di incantare tutti gli appassionati che hanno potuto seguire le sue lezioni in Hogwarts Legacy. Purtroppo però non sono in molti a completare l'avventura di Avalanche secondo gli ultimi dati. Però a breve potrebbero arrivare novità per Hogwarts Legacy che potrebbero far tornare sui propri passi molti giocatori.