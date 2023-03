Un cosplay di Ranni la strega di Elden Ring tutta italiana e in luce blu

La popolarità di Hogwarts Legacy in questo inizio 2023 si è confrontata con quella di Elden Ring, il videogioco di From Software che ha catturato per mesi e mesi una marea di videogiocatori durante il 2022. La storia creata con l'assistenza di George R. R. Martin è sempre presente nel mondo pop e viene sempre ripresa in vari modi.

Ranni la Strega è uno dei personaggi più affascinanti ed enigmatici di Elden Ring. Presentata nel trailer di presentazione del gioco, Ranni è una misteriosa strega che sembra avere un ruolo chiave nella trama. Non si sa molto sulla sua storia o sulla sua motivazione, ma dalle informazioni che si ottengono nel gioco, è chiaro che sia un personaggio molto potente e influente. La sua figura è caratterizzata da un cappello a tesa molto larga che nasconde in parte il viso, che fa pensare a una figura misteriosa e segreta. Il resto del suo abito è composto da una tunica grigia e poi un mantello azzurro, che copre in parte la sua figura con quattro braccia. Il tutto è poi illuminato da una strana ed eterea luce azzurra.

Con l'avanzare della trama, si viene a sapere molto di più su Ranni la Strega, inizialmente presentatasi come Renna, e ciò le permette di conquistare una grande fetta di pubblico. Non è quindi un caso se vengono creati molti cosplay di Ranni, dagli abiti usurati all'occhio chiuso fino a quella luce blu che la avvolge. Stavolta a rappresentarla è una cosplayer italiana che porta proprio il suo nome, evidentemente ispirata proprio dalla strega di Elden Ring.

Chissà se tornerà in Elden Ring: Shadow of the Erdtree, primo DLC del gioco.