Un cosplay di Rosaria di Genshin Impact sotto i fiori

Ogni personaggio di Genshin Impact, che sia esso giocabile o no, ha la propria storia e il proprio modo di fare, con un carattere che deriva dalle sue esperienze. Si tratta, quindi, di figure con diverse sfaccettature.

Rosaria è uno dei personaggi più enigmatici di Genshin Impact. È un membro della Chiesa di Favonius e si occupa di affrontare le minacce alle persone e alla città di Mondstadt. Tuttavia, Rosaria sembra avere un proprio codice etico, che talvolta entra in conflitto con gli obiettivi della chiesa. Nonostante il suo ruolo ufficiale all'interno della chiesa, sembra non avere molta stima per i suoi superiori. In effetti, sembra essere più interessata a soddisfare i propri obiettivi che a quelli della chiesa. Questo atteggiamento la rende un personaggio intrigante e spesso imprevedibile.

Il combattimento di Rosaria è caratterizzato dalla sua abilità di usare la magia di ghiaccio per infliggere danni ai nemici. La sua arma preferita è una lancia, che le consente di attaccare da lontano. C'è però poco di tutto questo nel cosplay di Rosaria da Genshin Impact creato da Tanya Bayer, e immortalato nella foto che si può vedere in basso. La cosplayer ha infatti optato per una Rosaria al di fuori della battaglia e della chiesa, mentre si trova sotto un albero con i fiori arancioni che stanno sbocciando, in un panorama tranquillo e primaverile.

Lo scenario è di certo molto diverso da quello del deserto di Sumeru. Per imparare a usare meglio il personaggio, non perdetevi la nostra guida sulle abilità di Rosaria.