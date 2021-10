Un cosplay di Rosaria da Genshin Impact è pronto a combattere

Il lancio di Genshin Impact risale a oltre un anno fa, ma il gioco continua a espandersi con altri contenuti. Il 2021 vedrà l'arrivo di Thoma, un altro personaggio giocabile tra pochi giorni, ma lui è soltanto uno dei tanti guerrieri del mondo di Teyvat inserito negli scorsi mesi dallo studio cinese MiHoYo.

L'aprile 2021 infatti Genshin Impact aprì le porte a un altro personaggio, Rosaria della chiesa di Favonius. L'avvenente personaggio Cryo fu in realtà introdotto nella versione 1.2, ma solo successivamente, con l'evento L'Addio di Snezhnaya della patch 1.4, fu reso giocabile. Con colori bianchi e rossi, Rosaria di Genshin Impact brilla in questo cosplay realizzato da Shermie, dove è pronta all'azione.

La ragazza ha realizzato l'arma di Rosaria, impugnata e pronta all'uso, mentre il resto del personaggio rispecchia quello visto in Genshin Impact, dai capelli rossi all'abito in parte bianco in parte rosso, senza dimenticare i risvolti violetti e gli altri dettagli. Forse questa foto disponibile in basso vi convincerà a usare il personaggio anche nella versione attuale del videogioco.

Il personaggio invece più di recente inserimento è Baal che però ha portato qualche problema a MiHoYo negli ultimi tempi.