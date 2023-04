Un cosplay di una Serpeverde dal fascino oscuro da Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy è stato, per diversi anni, uno dei videogiochi più attesi di sempre, essendo ambientato nel magico mondo di Harry Potter. Come ormai i giocatori hanno potuto osservare, il gioco consente ai giocatori di esplorare la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, creare il proprio personaggio e vivere un'avventura completamente nuova.

Uno degli aspetti più interessanti di Hogwarts Legacy è la possibilità di scegliere a quale casa appartenere, così da vivere appieno la propria vita nella scuola di magia più famosa. Ogni casa ha le proprie caratteristiche uniche e i propri valori distintivi, e una delle più interessanti è la casa di Serpeverde. I Serpeverde sono noti per la loro astuzia, la loro ambizione e la loro determinazione, ed è su questi attributi che valuta il Cappello Parlante i vari studenti che sperano di entrare nella casa. Sono anche spesso mal compresi dagli altri studenti di Hogwarts, che li considerano malvagi e calcolatori. Tuttavia, i membri della casa di Serpeverde sono estremamente orgogliosi della loro eredità e delle loro tradizioni, e sono disposti a tutto per proteggere la loro reputazione.

La sala comune di Serpeverde si trova sotto il lago di Hogwarts, ed è accessibile solo attraverso un passaggio segreto. La sala comune è arredata in modo elegante e raffinato, con tende verde smeraldo, tappeti di seta nera e mobili in legno scuro. Ci sono anche grandi finestre che consentono ai membri della casa di ammirare la bellezza del lago, con tanto di comparsate della piovra gigante.

Infine, parlando di Serpeverde, non si può non menzionare un cosplay creato da Disharmonica di uno studente di questa casa. Molti fan di Harry Potter amano creare costumi e accessori per impersonare i loro personaggi preferiti, e il cosplay di una studentessa di Serpeverde con libri alla mano è diventato sempre più popolare negli ultimi anni. La cosplayer indossa un maglioncino grigio con una cravatta verde smeraldo, ma senza il classico mantello nero di Hogwarts. Chissà se ha affrontato a duello questo cosplay di una Grifondoro creato da Oichi.

E oltre la sala, si può girare per Hogwarts in sella a una scopa come in questo video.