Un cosplay di Shadowhearts in veste da notte riscalda le terre di Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 è il titolo del momento, e non solo per quanto riguarda l'utenza attiva in game. Il gioco di ruolo sviluppato da Larian Games ha fulminato la community dei cosplayer, ormai innamorati dei protagonisti dell'avventura. Ecco dunque che torniamo ad ammirare Shadowhearts in un cosplay da Baldur's Gate 3.

Se Astarion è la stella delle fanfiction su Baldur's Gate 3, la romance preferita dai giocatori di Baldur's Gate 3 è Shadowhearts. Sono dunque loro due i protagonisti preferiti dagli appassionati. In attesa che Baldur's Gate 3 arrivi su Xbox Series X/S, con Larian Games che ha ribadito ancora una volta il lancio entro la fine del 2023, intratteniamoci con la chierica mezzelfa.

Shadowheart è una dei compagni che è possibile reclutare in Baldurs's Gate 3. È possibile viaggiare al suo fianco sin dal primo atto. In quanto chierica, è in grado di lanciare potenti incantesimi, curare le ferite, migliorare le capacità dei suoi alleati e incassare danni per il gruppo. Inoltre, può anche lanciare magie furtive e illusorie che normalmente non si addicono ai chierici.

Shadowheart è fedele a Shar, unica sopravvissuta di una missione sacra intrapresa per il volere della Signora della Notte. Lei sola ha il compito di consegnare una potente reliqui a una congrega, ma una nuova magia minaccia questa sua missione.

In questa interpretazione condivisa dalla cosplayer Mikxcherry Miakanayuri Shadowheart indossa una veste da notte che lascia scoperti gli arti inferiori. Di spalle all'obiettivo, l'elfa siede su un tavolino sfiorandosi i capelli con la mano.