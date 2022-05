Un cosplay di Mai Shiranui, la stella di King of Fighters

Intanto il team SNK non si ferma: è infatti previsto un nuovo gioco dopo King of Fighters .

Continuano anche le appassionate del genere e soprattutto del personaggio a rappresentarla, come ha fatto Lada Lyumos nel corso delle ultime settimane. Questo cosplay di Mai Shiranui replica il vestito del personaggio e la sua carica femminile, con abito rosso e ventaglio più il fiocco bianco tra i capelli che sono stati riprodotti ottimamente.

Nel mondo di questo picchiaduro, è la ninja dal vestito rosso poco coprente a guadagnarsi il titolo di personaggio più famoso. È da parecchio tempo al centro del brand Fatal Fury , oltre a quello di King of Fighters, e ha mostrato le sue evoluzioni sul terreno di scontro diversi decenni fa. Grazie a King of Fighters 15 che è tornato nel 2022, anche lei è potuta tornare a combattere e a farsi guidare dai videogiocatori con il pad.

Nel mondo dei picchiaduro, i personaggi maschili la fanno di certo da padrone. I più iconici dei vari brand come Tekken, Mortal Kombat o Street Fighter sono uomini: Ryu, Ken, Scorpion, Johnny Cage, Kazuya e tanti altri. Eppure, se si pensa a King of Fighters , il primo pensiero va probabilmente alla bella Mai Shiranui.

recensione The King of Fighters 15 Recensione: il ritorno del picchiaduro SNK

