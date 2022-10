Un cosplay di Mai Shiranui, la stella di King of Fighters e Fatal Fury

Ci sono diversi brand nati in quell'isola del Sol Levante che per anni hanno costituito la spina dorsale dell'industria videoludica, tra sale giochi e console casalinghe. I picchiaduro sono stati parte fondante di questo sviluppo, con King of Fighters e Fatal Fury che sono stati parte integrante di questa ondata.

Seppur non famosi come gli avversari Tekken, Street Fighter e Mortal Kombat, i due prodotti sono comunque ancora in vendita e si rigenerano spesso con nuove iterazioni. Mentre arrivano DLC per King of Fighters che ampliano il mondo con altri combattenti, è stato annunciato un nuovo Fatal Fury. Non sappiamo ancora chi ci sarà in questa giravolta di pugni e calci, ma possiamo concentrarci su uno dei personaggi più famosi del brand.

La ninja Mai Shiranui è una delle combattenti più amate dei picchiaduro. La sua silhouette è inconfondibile, con un abito rosso e bianco che le permette grande ampiezza di movimenti e agilità. Danielle Vedovelli ha deciso di dedicarsi a lei in questo cosplay di Mai Shiranui con ventaglio alla mano, in una fase rilassante forse tra una battaglia e l'altra.

Chissà se la ritroveremo nel nuovo videogioco di Fatal Fury, considerato che il brand è assente sulle scene da diversi anni con un titolo inedito.