Un cosplay di Sindel nei preparativi per la brutale sfida di Mortal Kombat 1

Mortal Kombat 1 sarà ancora più brutale, tra nuove fatality e personaggi spietati. Le premesse per diventare il miglior capitolo della serie di NetherRealm ci sono tutte e quando manca ancora solamente qualche settimana all'uscita l'attesa si fa snervante. A riportarci nei reami oscuri della storia del picchiaduro ci pensa la cosplayer Mari Mioki.

A pochissimo dal debutto ufficiale, NetherRealm ha presentato Mortal Kombat 1: Invasion, una modalità con elementi RPG combinati a meccaniche da gioco da tavolo che dovrebbe sostituirà la vecchia Kripta. Sarà comunque il Kombattimento a ritagliarsi maggiore spazio tra i fan,

Nel roster di Mortal Kombat 1 non figura Sindel, la sovrana di Edenia introdotta nel terzo capitolo della saga. Pur essendo una delle protagoniste più importanti e amate, al momento non è nemmeno tra i personaggi che verranno introdotti con il primo Kombat Pack. A rendere onore alla regina ci pensa la già citata artista.

In questo cosplay di Sindel da Mortal Kombat ritroviamo la sovrana e madre di Kitana con un look che riprende MK11 e che con un ginocchio sollevato è in posa pronta allo scontro. Sebbene l'apparenza possa ingannare, Sindel è una donna di oltre diecimila anni di età. Governava Edenia con suo marito Jerrod, fin quando Shao Kahn non invase il regno. In MK11 la sua storia viene riscritta. Non è Shao Kahn a uccidere Jarrod, ma Sindel stessa, accusandolo di essere troppo debole. Qualora NetherRealm dovesse portarla in Mortal Kombat 1, la sua storia muterebbe nuovamente.