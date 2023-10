Un cosplay di Sonic parte alla ricerca di anelli in Sonic Superstars

Uno dei personaggi più iconici del mondo videoludico ha fatto il suo ritorno. Su console PlayStation, Xbox, Nintendo e su PC si celebra il Day One di Sonic Superstars, nuova iterazione bidimensionale della leggendaria serie SEGA che pare essere già un successo. Infatti, le prime recensioni di Sonic Superstars sono positive.

La mascotte SEGA dalle scarpette rosse e il pelo blu, che con Mario rappresentava l'industria dei videogiochi negli anni '90, è tornata con Sonic Superstars, un titolo dalla durata che si assesta intorno alle 25-30 ore.

Sonic Superstars ha fatto il suo debutto quasi in contemporanea a Super Mario Bros. Wonder, come per celebrare una vecchia rivalità. Questo lancio è stato impreziosito da un ultimo e difficile DLC per il precedente Sonic Frontiers, e da un corto animato prequel agli eventi di Sonic Superstars.

A festeggiare il titolo SEGA ci pensa anche la community di appassionati, tra cui la cosplayer Halcybella, alias di Bella LeBaron. In questo cosplay di Sonic vediamo il riccio preferito dei videogames in versione umanizzata, ma pur sempre con le sue orecchie animalesche, con una tuta sportiva azzurra e i guanti bianchi. Nel bel mezzo del verde di una collina, in questo scatto Sonic si prepara alla sua prossima corsa in cerca di anelli.