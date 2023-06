Un cosplay di Spider-Man: Miles Morales dall'italiano Ivan Esposito

Per gli amanti di Spider-Man, il supereroe principe della Casa delle Meraviglie, è forse uno dei periodi migliori di sempre. Non solo al cinema ha da poco fatto il suo debutto il sequel del meraviglioso Into the Spider-Verse, ma i fan potranno presto fare ritorno nella New York vigilata dall'amichevole ragno di quartiere anche su console.

Spider-Man: Across the SpiderVerse è una produzione eccelsa, imperdibile per ogni vero appassionato dell'Uomo Ragno di Stan Lee. Sony Pictures Animation è riuscita nell'arduo compito di proporre un sequel in grado di alzare ancora l'asticella qualitativa cambiando persino approccio narrativo. Protagonisti del film sono Spider-Gwen, di cui ci vengono raccontate le origini, e ovviamente Miles Morales, il quale divenuto il nuovo Uomo Ragno di Brooklyn deve fare i conti con i problemi derivanti dalla sua vita privata.

Dopo aver già sbancato i botteghini, Miles Morales non tarderà a tornare anche su console. Già protagonista di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, tornerà in azione anche in Marvel's Spider-Man 2 presentato con un videogameplay al recente PlayStation Showcase da Insomniac Games.

Marvel's Spider-Man 2 verrà lanciato su PlayStation 5 nell'autunno del 2023, ma a smorzare l'attesa ci pensa il cosplayer italiano Ivan Esposito. Attraverso i suoi social, l'artista nostrano ha infatti condiviso un bellissimo cosplay di Miles Morales da Marvel's Spider-Man con i sensi di ragno allertati.