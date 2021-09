Un cosplay di Spiderman al femminile ci prepara per il nuovo videogioco

Fin dalle sue prime apparizioni, Spider-Man, anche italianizzato come l'Uomo Ragno, ha riscosso un certo successo tra il pubblico. Un adolescente con superpoteri ma anche grossi problemi e responsabilità sulle spalle che ha fatto presa, diventando il protagonista di alcuni degli albi più venduti del mondo Marvel e non solo.

Per questo nel corso del tempo lo abbiamo visto in varie iterazioni tra universo classico, ultimate, 2099 e molti altri ancora. Ma Spider-Man è uscito dal mondo del fumetto, lanciandosi anche nei film. A breve infatti arriverà il nuovo progetto targato Sony e Marvel Spider-Man: No Way Home che porterà l'arrampicamuri nel Multiverso, almeno a quanto sembra per ora.

E ovviamente non mancano i videogiochi a tema. Dalla PlayStation 1 a oggi, sono stati tanti i progetti videoludici dedicati all'Uomo Ragno. Nelle scorse ore, Sony ha rivelato un altro progetto di questo stampo realizzato da Insomniacs e che arriverà tra qualche anno. Vista la popolarità dello spara ragnatele, il pubblico è stato contento dell'annuncio, e lo stesso vale per la cosplayer HendoArt.

Per questo la modella ha caricato sulla propria pagina Instagram un cosplay di Spiderman al femminile, come potete vedere in basso, dove rivela di essere felice per l'annuncio al PlayStation Showcase.