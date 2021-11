Un cosplay di Tae Takemi da Persona 5 è a dir poco Royal

Persona 5 è uno dei giochi più amati delle scorse generazioni. Il capitolo della serie spin-off Persona, nata come costola di Megami Tensei, cattura il videogiocatore per ore e ore, tra trama principale, secondaria, interazioni con i personaggi e molto altro ancora. Centinaia di ore di gioco a disposizione in cui si può fare di tutto e di più.

Sono ben 15 milioni di copie vendute per Persona in tutte le sue iterazioni, e ciò vuol dire una grande quantità di personaggi trattati. Nel 5, e nella sua versione Royal, c'è comunque chi spicca sugli altri. Escludendo i personaggi principali, sempre sulla cresta dell'onda tra battaglie e non, c'è anche qualche personaggio con cui è possibile interagire e che è riuscito a catturare i fan grazie al carisma e al fascino magnetico.

La dottoressa Tae Takemi è una di questi. In un vicolo secondario, ci si può intrattenere per qualche ora di gioco con lei, visto il suo supporto per il videogiocatore. La sua presenza l'ha resa un personaggio al centro di molti cosplay, come già visto con la Tae Takemi dell'italiana Shiro Kitsune. Alla cosplayer nostrana si aggiunge l'interpretazione di Puutincos che con diverse foto caricate sul proprio account Instagram mostra un cosplay della dottoressa Tae Takemi di Persona 5 sia con il camice bianco che senza.