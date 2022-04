Un cosplay di Tae Takemi di Persona 5: la foto di una cosplayer giapponese

È difficile che una saga spin-off riesca a essere popolare quanto o più di quella principale. Eppure ciò che è capitato ad Atlus con Shin Megami Tensei: Persona è proprio questo. La saga antologica partita nel 1996 con Revelations: Persona si è sviluppata a tal punto da avere un'identità e un brand proprio, culminando nel progetto Persona 5: Royal.

Il rifacimento apportato da Atlus al videogioco Persona 5 ha reso ancora più grande, profondo e ricco l'universo di questi ragazzi tutti inediti e che sono stati coinvolti in una misteriosa trama a tempo. Così Persona 5 è diventato uno degli JRPG più famosi e apprezzati di sempre, ricco di stile e con un gameplay affermato e una progressione lenta ma comunque avvincente. I personaggi poi hanno preso parte pure all'anime, anch'esso di successo.

Uno di quelli che troviamo in tutte le versioni di Persona 5 è la dottoressa del vicolo, Tae Takemi, che aiuta il protagonista in varie situazioni. La cosplayer giapponese Puutin ha già presentato in passato una foto con la dottoressa di Persona 5 pronta per una visita, ma adesso ha replicato ma con la stessa in abiti casual. Ecco quindi un nuovo cosplay di Tae Takemi da Persona 5 Royal e che vi aiuterà a combattere contro le forze oscure.