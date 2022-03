Un cosplay di Tiny Tina da non perdere dal videogioco Wonderlands

La saga di Borderlands ha partorito di recente uno spin-off che ha attirato molta attenzione. I problemi di Tiny Tina's Wonderland all'esordio sono stati diversi ma sono rientrati, permettendo a tutti di lanciarsi in questo mondo caotico governato da Tiny Tina, un personaggio introdotto in Borderlands 2 e che si è creato il suo seguito.

Disponibile su PC e sulle varie console, Tiny Tina's Wonderland intrattiene e diverte con le sue missioni primarie e secondarie e grazie al parco personaggi variegato e dinamico. Gearbox ha centrato in pieno l'obiettivo, come risulta dalla nostra recensione di Tiny Tina's Wonderland. Non resta quindi che giocarci e, fuori dagli schermi, omaggiare la protagonista di questa storia bizzarra.

La cosplayer Hendo Art non perde tempo e lancia la sua visione della protagonista che apparì per la prima volta in Borderlands 2 e che ottenne anche un DLC dedicato all'epoca. Dalle sue foto emerge un cosplay di Tiny Tina che replica il personaggio fin nei più piccoli particolari, imitando anche il particolare stile grafico che fa risaltare ancora di più la sua interpretazione. Ben sei foto nel post tratto dal suo account Instagram che permettono di osservare tutti i dettagli della realizzazione del personaggio di Borderlands.