Un cosplay di Trish apre le porte del Devil May Cry

Dal 2001 a oggi, Devil May Cry ha regalato momenti indimenticabili al fandom, divenendo una delle serie di videogiochi più celebri e amate di tutti i tempi. A rendere così tanto popolare il titolo Capcom non è solo il gameplay, che crea il sotto genere dello stylish action, ma anche i protagonisti creati da Hideki Kamiya.

Se del sesto capitolo ufficiale della saga videoludica ancora non si hanno notizie, presto Devil May Cry sbarcherà su Netflix con una serie animata. In produzione presso lo Studio Mir sotto la supervisione del veterano Capcom Hideaki Itsuno, l'anime di Devil May Cry uscirà con tutta probabilità nel 2024.

In attesa di conferme e di poterne ammirare i risultati, la cosplayer Shirogane-sama celebra una delle eroine della saga. Trish è il personaggio che dà moto agli eventi del primo capitolo del videogioco. Una sera di un giorno qualunque, Dante venne sorpreso dal teatrale ingresso in scena di Trish, la quale conosceva il segreto del suo passato. Fu lei a chiedere aiuto a Dante nel combattimento con Mundus, imperatore dei demoni che libero dalla prigionia a cui Sparda lo sottpose tentò di sovvertire gli ordini del mondo. In questo cosplay di Trish da Devil May Cry vediamo l'essere demoniaco dai capelli biondi e i vestiti in pelle impugnare le sue due pistole, Luce & Ombra.