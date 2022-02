Un cosplay di Triss Merigold da The Witcher 3 magica con le sue fiamme

Libri, videogiochi e ora anche una serie TV disponibile su Netflix: il mondo fantasy creato qualche decennio fa dallo scrittore polacco Andrzej Sapkowski si è ampliato a dismisura. Dalle lettere su pagine a quelle dei codici, è stata CD Projekt Red a rendere particolarmente famoso in tutto il mondo la storia di The Witcher.

Il suo personaggio principale Geralt di Rivia è apparso per la prima volta sulle console nel 2007, per poi fare nuovamente la sua comparsa nel 2011 con il sequel The Witcher 2: Assassins of Kings e infine nel 2015 con The Witcher 3: Wild Hunt, per il momento capitolo conclusivo in attesa di un eventuale The Witcher 4.

Al suo fianco, sono comparsi tanti personaggi di provenienze ed estrazioni sociali diverse. Ad aiutarlo spesso c'è Triss Merigold, una maga proveniente da Maribor dai capelli castani fortemente tendenti al rosso e membro della Loggia delle Maghe. Triss è uno dei personaggi con più cosplay di The Witcher, con una lotta continua contro Yennefer che perdura ormai da anni.

La cosplayer italiana Clare MTT propone il suo cosplay di Triss Merigold pronta a sparare i suoi incantesimi di fuoco sull'avversario di turno mentre indossa il classico abito verde con dettagli dorati.