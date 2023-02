D.Va in un cosplay tutt'altro che nerfato: ecco la pilota di Overwatch perfetta

Blizzard negli ultimi anni ha ampliato il proprio catalogo di IP integrando sul suo vecchio Battle.net il videogioco di Overwatch, un hero shooter in prima persona sviluppato per diversi anni e uscito nel 2016. Dopo anni in cui ha appassionato i giocatori di tutto il mondo, la storia e il videogioco si sono rinnovati con Overwatch 2.

La trama del gioco si svolge in un futuro distopico in cui la pace tra le nazioni è minacciata da una serie di eventi catastrofici. Per difendere il mondo, una squadra di eroi provenienti da tutto il mondo si uniscono per formare il team Overwatch. Tra i personaggi giocabili , D.Va è uno dei più popolari. D.Va è una pilota di mech sudcoreana, dotata di armi potenti e di una grande resistenza e per questo nel gioco svolge il ruolo di tank, ovvero un personaggio che ha il compito di proteggere i propri compagni di squadra e di assorbire il danno inflitto dai nemici. D.Va è un personaggio versatile, in grado di infliggere danni anche a distanza e di muoversi rapidamente grazie alla sua abilità speciale, il booster, ma è particolarmente nota per la sua capacità di farsi saltare in aria infliggendo danni immensi in una vasta area.

Il personaggio di D.VA ha conquistato i fan di Overwatch grazie al suo aspetto accattivante e alla sua personalità forte e decisa, quindi è naturale che ci siano tante emulatrici in rete. Questo popolare cosplay di D.Va la raffigura in tuta azzurra, ovvero la tuta da pilota che indossa all'interno del suo mech. La cosplayer Daisosocks che ha interpretato il personaggio creato da Blizzard in questa versione ha dimostrato una grande attenzione ai dettagli e una cura nella realizzazione del costume e delle armi.

In Overwatch arriveranno le skin di One-Punch Man, chissà se ne arriverà una anche per D.Va.