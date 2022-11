Un cosplay di Waluigi dall'aria malefica, ecco il rivale del fratello di Super Mario

Il mondo di Super Mario mette le sue prime radici negli anni '80 a causa di Donkey Kong, uno dei capolavori più noti del marchio Nintendo. L'idraulico dal cappello rosso che si muove attraverso i tubi ne ha fatta quindi di strada, diventando un'icona mondiale. Nel corso dei vari videogiochi, ha affrontato diverse difficoltà.

Inizialmente c'era semplicemente Bowser come cattivone della saga, sempre intento a imprigionare la principessa Peach in un castello con difese arroventate. Nintendo ha però voluto aggiungere altre figure non propriamente buone e che potessero mettere i bastoni tra le ruote a Mario e a suo fratello Luigi. I Mario Bros hanno così conosciuto i loro alter ego, il basso Wario e il più alto Waluigi. Nato nel 2000, l'alter ego di Luigi indossa un cappello viola dove risalta una L rovesciata, ha una maglia dello stesso colore sotto una salopette e ha dei baffi vistosi che danno proprio l'aria di cattivone.

Al PAX Aus 2022, un cosplayer ha deciso di dare vita a questa figura dal mondo di Super Mario. Ecco così la perfetta realizzazione di Cxizent che ha preparato questo cosplay di Waluigi con tutta la sua aria cattiva. Lo sguardo, l'espressione e il ghigno stampato sul volto lo rendono un vero rivale per Luigi. E sempre da questo mondo, non perdetevi un cosplay particolare di Bowsette.