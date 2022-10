Un cosplay di Wolverine, pronto per il suo arrivo nel videogioco Marvel

Gli X-Men sono stati per anni il gruppo di eroi più rappresentato al cinema. Il lavoro di 20th Century Fox è stato lungo, durato per praticamente un ventennio, fino all'acquisizione operata da Disney. La loro epoca però è finita, ma Disney non spolvera i suoi personaggi soltanto per il mondo cinematografico ma anche per quello videoludico.

Annunciato nel 2021, Marvel's Wolverine è il gioco che non uscirà prima del 2024, probabilmente. Finora si è visto poco di questa nuova versione del mutante, rivista da Insomniacs, gli stessi creatori dei recenti videogiochi di Marvel's Spider-Man. Capelli sempre neri e tirati all'indietro, fisico rozzo e modi di fare bruschi, tutto rappresentato in pochi secondi di trailer dove questo Wolverine tira fuori gli artigli.

In attesa che si veda chiaramente il personaggio nella visione di Insomniacs, ecco un cosplay di Wolverine non complesso ma affilato. Il fan Tony Karoussis veste una canottiera bianca e un semplice jeans per ricordare il Wolverine di Hugh Jackman, il più famoso a livello cinematografico e che tornerà anche nell'MCU che adesso ingloberà anche i mutanti, in Deadpool 3.

Il cosplay è molto semplice ma comunque adeguato e aggressivo, proprio come il personaggio creato decenni fa per i fumetti da Len Wein, Herb Trimpe e John Romita Sr.