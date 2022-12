Un cosplay di Yennefer, Triss e Keira in corsetto in questa foto a tema The Witcher

Tutti i videogiocatori sono abituati a vedere i personaggi realizzati da CD Projekt Red in un certo modo. Le figure di Triss Merigold, Yennefer di Vengerberg e Keira Metz sono ben note a tutti, date le possibili interazioni che Geralt di Rivia può avere con loro durante la storia di The Witcher. Oggi però c'è qualcosa di diverso in queste tre.

La cosplayer Masha Gotye ha postato una foto sul proprio account Instagram che non è di certo passata inosservata. Lei ha interpretato Keira Metz di Carreras, una maga tra le più famose di The Witcher, che si nota subito grazie ai suoi capelli bianchi ma anche grazie all'abilità magica. La cosplayer si è fatta accompagnare da Augusta Mik, che invece ha realizzato il cosplay di Yennefer di Vengerberg, la maga dai capelli corvini che alla fine riesce a conquistare Geralt, e da Mimihulk che ha invece vestito i panni di Triss Merigold, l'infuocata maga di Maribor.

Questo triplo cosplay a tema The Witcher con Triss, Yennefer e Keira in corsetto e lingerie ha ricevuto molti complimenti dai fan della rete. In foto sulla sinistra c'è la maga dai capelli rossi, stavolta portati lunghi e sciolti, con un completo sempre verde; al centro c'è invece Yennefer completamente in nero; infine, stavolta in bianco, c'è Keira Metz.

Quale delle tre è la vostra preferita? Non va però dimenticata la futura protagonista Ciri in questo cosplay e il vecchio ma scaltro Geralt di Rivia in quest'altro cosplay.