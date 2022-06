Un cosplay di Zelda in abiti invernali: l'incantevole foto di Grusha

È da decenni che la sacra avventura di The Legend of Zelda viene riproposta su console Nintendo in più versioni. L'azienda di Kyoto ha accolto tanti titoli di spessore nel corso degli anni con Link protagonista, il ragazzino con capelli biondi e cappellino verde che è sempre pronto a lanciarsi nei meandri di Hyrule per salvare la principessa.

Con The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il mondo di casa Nintendo ha cambiato ulteriormente rapporto con i videogiocatori, mostrandosi in modi unici e che hanno consentito al gioco di essere uno dei più amati degli ultimi anni. In questa nuova avventura, Link e Zelda non indossano sempre gli stessi abiti, specie la principessa, che poi al di fuori del mondo videoludico è stata anche riprodotta - tramite fan art e cosplay - in modi ulteriormente diversi.

Concentrandoci sui cosplay, la nota cosplayer Grusha ha ricordato ai fan Zelda invernale in questo cosplay. Capelli biondi lasciati al vento, fermagli azzurri sempre presenti e una tinta bianca che si confonde con lo sfondo. Un cosplay reso ancora più realistico dalla presenza di un cavallo, per ricordare una fase di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

E non è di certo l'unica che ha deciso di mostrare la principessa con altri abiti rispetto a quelli classici: ecco un altro cosplay di Zelda invernale creato da Anastasia Komori.