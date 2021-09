Un cosplay di Zelda in costume Gerudo: l'incantevole lavoro della russa Misaki Sai

La storia di The Legend of Zelda sembra incentrata principalmente sulla principessa da cui prende il nome; in realtà principalmente l'avventura di un altro personaggio. È infatti Link il vero protagonista di questa fortunatissima serie di videogiochi che da generazioni va in scena sulle console di casa Nintendo.

Zelda rimane comunque un personaggio fondamentale per la storia dai primi giochi fin a uno degli ultimi pubblicati, Breath of the Wild. Pubblicato nel 2016 per Nintendo Switch, abbiamo rivisto Zelda in un'altra veste e anche con una voce italiana. Lei e Link si metteranno all'opera per salvare e ricostruire Hyrule dalla minaccia di Ganon. Il videogioco della console Nintendo è stato estremamente apprezzato sia da pubblico che dalla critica, facendo nascere anche creazioni collaterali da parte dei fan.

Non mancano quindi i cosplay dedicati a Zelda, con la principessa che si è mostrata in più modi durante questa brillante avventura. Oltre i costumi più classici, alcune cosplayer hanno proposto invece il personaggio in altre vesti, talvolta ispirate a fan art e talvolta ad abiti meno conosciuti. La modella russa Misaki Sai ha deciso di creare un cosplay di Zelda in costume ispirato agli abiti Gerudo. Nella foto in basso vediamo questa realizzazione con lo storico personaggio che indossa un vestito simile a quello delle piratesse di Breath of the Wild.

Molti fan non vedono l'ora di riprendere la storia di Link con l'uscita di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.