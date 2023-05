Un cosplay di Zelda in costume Gerudo è pronta per immergersi in Tears of the Kingdom

Il probabile candidato al titolo di Game of the Year del 2023 ha finalmente sorpreso il pubblico con l'uscita ufficiale. The Legend of Zelda: Tears of the Kigndom ha superato le aspettative, superando persino le vette qualitative segnate dal suo predecessore Breath of the Wild.

Il livello di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom lo si evince già nelle prime ore di gameplay, dove i giocatori tornano al fianco di Link in una Hyrule devastata dalla calamità. Il terreno circostante il castello del regno è stato devastato e la struttura si trasforma in un'isola fluttuante. In questo nuovo capitolo dell'epica saga Nintendo è dunque possibile esplorare il cielo in cerca di nuovi luoghi nascosti tra le nuvole in cui avventurarsi.

Se ancora non avete avuto modo di provare il titolo, questo è quello che dovete sapere su The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Qualora ciò non dovesse bastarvi, a porre rimedio la situazione arriva l'interpretazione condivisa dalla cosplayer Akemikun.

In questo cosplay di Zelda da Tears of the Kingdom ritroviamo la principessa con indosso il costume della popolazione di banditi Gerudo. Per affrontare il calore del deserto, Zelda è vestita con un bikini azzurro adornato in oro. Come in Tears of the Kingdom, i capelli della principessa sono corti e raccolti in una regale treccina.