Un cosplay di Zelda molto estivo dell'italiana Himee Lily: tante foto da Rimini Comix

I videogiochi di The Legend of Zelda hanno affascinato intere generazioni di giocatori. Piattaforma dopo piattaforma, Link, Zelda e gli altri personaggi di questo mondo fantasy hanno dato vita a svariate avventure, evolvendosi pian piano. La popolarità del brand continua ancora oggi, con l'E3 che ha lanciato Breath of the Wild 2.

Come c'era da aspettarsi, i fan sono estasiati dal ritorno di questa avventura col secondo capitolo della serie di Nintendo. Ciò vuol dire che rivedremo anche la principessa Zelda, un personaggio molto amato e che negli scorsi anni è stata spesso impersonata dal pubblico grazie ai cosplay. Prima del suo ritorno su Nintendo Switch possiamo infatti vederla in svariate foto che si trovano in rete. Tra le proposte degli ultimi mesi, c'è il cosplay di una Zelda estiva ricreata dall'italiana Himee Lily.

Basandosi su una fan art molto popolare, Zelda si prepara per l'estate a Rimini in queste numerose foto che potete trovare in basso e che, like dopo like, sono diventate virali. Himee Lily ha curato molto outfit e trucco, commentando anche la realizzazione di questo travestimento. Cosa ne pensate di questo cosplay a tema The Legend of Zelda? Anche Grusha ha voluto portare la sua incantevole Zelda in un cosplay.