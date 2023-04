Un cosplay di Zelda pronta per Tears of the Kingdom dall'italiana Shiro Kitsune

Il trailer finale di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha lasciato i fan con il fiato sospeso. Siamo ormai vicinissimi all'uscita della prossima iterazione dell'iconica saga Nintendo e c'è chi con la testa è ormai già ad Hyrule. Incontriamo la principessa Zelda nell'immedesimazione della cosplayer italiana Shiro Kitsune.

A meno di un mese dall'uscita su Nintendo Switch, dal Giappone arrivano immagini inedite di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom che permettono ai giocatori di pregustare la prossima avventura di Link.

Prima di fare ritorno in una versione stravolta dalla Calamità del meraviglioso mondo immaginario di Hyrule, ci sono tre cose da sapere su The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ambientato dopo il finale di Breath of the Wild, ovviamente ci saranno anche Link e Zelda, i quali dovranno affrontare una nuova minaccia per il regno. Ganondorf è ancora vivo e più rabbioso che mai cercherà vendetta nei confronti di coloro i quali hanno impedito il successo del suo malvagio piano.

In questo cosplay della principessa di The Legend of Zelda ritroviamo l'omonima deuteragonista della serie con l'abbigliamento indossato nel capitolo uscito su Nintendo Switch nel 2017. Con i capelli biondi raccolti da una treccina, timida, ma dallo sguardo risoluto come una degna sovrana, si tiene un braccio con la mano.