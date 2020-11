Quanto costa l'abbonamento PlayStation Plus per un mese?

Quanto cosa un mese di PlayStation Plus? Vediamo il prezzo per 30 giorni di servizio Plus su PlayStation 4 e PS5, paragonato agli altri tagli disponibili (trimestrale e annuale), quanto conviene?

Se volete acquistare 1 mese di PlayStation Plus dovrete spendere 8,99 euro. Con questo servizio potrete giocare online con gli amici e scaricare i due giochi gratis PS4 del mese, in modo gratuito. Potete attivare il servizio dal PlayStation Store, oppure comprando in un negozio una card dell'importo equivalente.

3 mesi di Plus costano 24,99, mentre l'abbonamento annuale 59,99. Tirando le somme: scegliendo l’abbonamento a PS Plus da 12 mesi e pagando un’annualità intera risparmierete il 44% rispetto al pagamento mensile e il 40% rispetto al pagamento trimestrale. Una volta attivato il servizio, questo si rinnoverà automaticamente allo scadere di ogni mese. Se non volete più usarlo, ricordatevi quindi di disattivare il rinnovo automatico.